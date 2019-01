Els usuaris de l'Hospital Comarcal d'Inca esperen dos mesos de mitjana per operar-se

Publicado 30/1/2019 16:37:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Els usuaris de l'Hospital Comarcal d'Inca han d'esperar un total de 64 dies, de mitjana, per a una intervenció quirúrgica, unes xifres que indiquen que s'ha baixat l'espera en vuit dies respecte a l'any anterior.

Segons ha informat la Conselleria de Salut en un comunicat, s'ha detallat que del total de 1.014 pacients pendents d'una operació, no n'hi ha cap que hagi d'esperar més de 180 dies i, d'altra banda, cal esperar una mitjana de 48 dies per acudir a la consulta d'especialista, on en total hi ha 1.141 pacients pendents de cita.

L'equip directiu de l'Hospital Comarcal d'Inca, encapçalat per la seva gerent, Soledad Gallardo, i els alcaldes i regidors dels municipis de l'àrea d'influència del centre en el marc de la Comissió de Participació Ciutadana, han presentat les dades aquest dimecres amb l'objectiu de fer balanç de l'activitat assistencial.

Durant la presentació, Gallardo ha destacat la importància d'aquest òrgan de participació, ja que "permet escoltar les necessitats dels pobles amb la finalitat de millorar l'atenció als ciutadans, per mitjà del diàleg i de la participació".

L'any 2018, l'Hospital Comarcal d'Inca va atendre 66.247 urgències, xifra que representa un increment del 4,8 per cent respecte a l'any anterior, i 161.989 consultes externes (+ 0,9 per cent); a més, va registrar 8.177 altes d'hospitalització (+ 0,8 per cent) i es van dur a terme 6.082 intervencions quirúrgiques.

En la sessió de la Comissió també s'ha informat sobre nous programes assistencials implantats l'any passat, com el de cirurgia reconstructora immediata per als casos de càncer de mama, el Servei d'Estomaterapia o la segona ronda del garbellat del càncer de còlon.

Hi han assistit, a part de Gallardo, l'alcalde d'Inca, Virgili Moreno; la regidora d'Assumptes Socials d'Alcúdia, Agüi Llop; l'alcalde de Sa Pobla, Biel Ferragut; la regidora de Serveis Socials de Santa Margalida, Joana Llull; l'alcalde de Selva, Antoni Frontera; l'alcaldessa de Llubí, Magdalena Perelló; l'alcalde de Maria de la Salut, Biel Mas; l'alcalde de Costitx, Antoni Sales; l'alcalde de Búger, Rafael Capó, i el regidor d'Escorca Bernat Vallori. També hi han assistit el gerent d'Atenció Primària de Mallorca, Miquel Caldentey, i el gerent del SAMU 061, Antoni Bellver.