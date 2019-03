Emaya aprova projectes de renovació de la xarxa d'aigua potable i clavegueram a el Coll, El Molinar i s'Arenal

Publicado 27/3/2019 14:42:36 CET

El Consell d'Administració d'Emaya s'ha reunit aquest dimecres en sessió ordinària per aprovar diverses actuacions de renovació de la xarxa d'aigua potable i de clavegueram, així com un projecte per continuar amb la línia de producció d'energia solar en les instal·lacions pròpies i d'electrificació de la flota de vehicles de l'empresa.

Segons ha informat Emaya en un comunicat, concretament, s'ha aprovat l'inici de la licitació de l'obra de renovació de les conduccions d'aigua potable en el Coll d'en Rabassa, per un pressupost base de 605.870 euros. L'obra tindrà una durada prevista de nou mesos.

Una altra actuació de renovació de la xarxa es realitzarà a s'Arenal. En aquest cas es renovaran conductes d'aigua potable i també de clavegueram. Aquesta actuació es troba en una fase més avançada, ja que aquest dimecres el Consell d'Administració ha aprovat l'adjudicació de l'obra, per un valor de 761.680 euros.

Així mateix, s'ha aprovat l'adjudicació de les obres de renovació de dos trams de la xarxa d'aigua potable i clavegueram del carrer Vicari Joaquim Fuster, a El Molinar, per un total de 198.389 euros.

D'altra banda, també s'ha acordat sol·licitar a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat una ajuda per a un punt de recarrega de vehicles elèctrics amb pèrgola fotovoltaic, en les instal·lacions d'Emaya a Son Pacs. L'estimació de la inversió necessària per a aquest projecte és de 200.000 euros i, d'acord amb les bases de la convocatòria d'ajudes, es tracta d'una actuació 100% subvencionable.

La instal·lació comptaria amb sis punts de recarrega exterior d'un total de 14,4 kW i la pèrgola fotovoltaica seria de 66 kWpic. Aquesta actuació va en la línia de continuar incrementat la producció d'energia solar per part d'Emaya, que ja compta amb plaques solars a les teulades de Son Pacs i a una estació d'impulsió d'aigües residuals en Can Valero.