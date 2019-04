Emaya contracta una empresa per realitzar enquestes sobre la recollida de residus i neteja de Palma

Publicado 3/4/2019 11:18:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La regidora d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal de l'Ajuntament de Palma, Neus Truyol, ha explicat aquest dilluns que Emaya ha contractat una empresa externa per 28.000 euros a l'any per avaluar i fer un seguiment del servei de neteja i de recollida de residus a Palma.

Així ho ha indicat Truyol en declaracions als mitjans en les quals ha matisat que l'empresa realitzarà avaluacions setmanals i mensuals, tant a peu de carrer com a la població en general, perquè posteriorment Emaya rebi informes periòdics i "ajusti les febleses" del servei.

"És una molt bona notícia ja que per primera vegada una ciutat té un sistema d'avaluació de serveis que són tan sensibles per a la ciutat", ha assenyalat Truyol.

"HI HA HERBES PER TOT ARREU"

Per la seva banda, el portaveu de Cs a Palma, Josep Lluís Bauzá, ha explicat en declaracions als mitjans que l'auditoria de serveis de neteja anunciada per Emaya és una "qüestió resolta" i ha apuntat que les enquestes "mostraran el que ja sabem". "Manca d'organització i temes sense resoldre", ha assenyalat Bauzá.

Preguntat sobre quines qüestions no estaven resoltes, el portaveu de la formació taronja a Cort s'ha referit al fet que "hi ha herbes per tot arreu". "Es pot seguir el cicle biològic de totes les herbes, no ho han resolt en quatre anys", ha apuntat.

"Cadascú pot dur a terme el govern municipal com consideri, però el que no pot ser és l'evident, quan hi ha alguna cosa que no funciona s'ha de canviar", ha resolt.