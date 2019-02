Emaya va transportar més de 245 tones l'any 2018 i va superar el 25% de recollida selectiva a Palma

Publicado 1/2/2019 14:06:28 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

L'empresa municipal Emaya va transportar el 2018 un total de 245.885 tones de residus dels quals 60.614 corresponien a recollida selectiva, arribant a superar el 25 per cent de residus recollits per separat a partir del mes d'abril.

En un comunicat difós aquest divendres, l'empresa pública ha detallat que l'increment en recollida selectiva és de 4 punts en relació a l'any 2017, quan el percentatge se situava en el 20,74 per cent. Així, ha apuntat que en el mes de gener el percentatge de recollida selectiva a Palma era del 22,4 per cent, mentre que a partir d'abril es va superar el 25 per cent i es va arribar al màxim en el mes d'octubre, amb un 26,8 per cent.

Respecte a les fraccions reciclables, Emaya ha informat que el creixement dels residus a Palma ha estat del 5,4 per cent i ha remarcat que l'increment "més important" es produeix en la recollida de matèria orgànica, amb un 50,2 per cent. Per darrere se situa la recollida de vidre, que va augmentar en 2018 més del 10 per cent; la recollida d'envasos lleugers, que es va incrementar un 9,6 per cent; i el paper i cartró, la recollida del qual va augmentar un 8,5 per cent respecte a l'any anterior.

Per la seva banda, la presidenta d'Emaya, Neus Truyol, ha agraït a la ciutadania la seva participació i ha declarat que "tots els sectors socials han col·laborat per fer possible aquestes xifres tan positives".

A més, ha posat l'accent que "encara queda camí per aconseguir l'objectiu de reciclar el 50 per cent dels residus de l'any" marcat per 2020 encara que Truyol ha afegit que "van per bon camí".

"El nostre objectiu és reduir la producció de residus, per això hem fet un pla de prevenció i iniciatives concretes per reduir les bosses de plàstic o gots reutilitzables", ha postil·lat.

70% DE RECOLLIDA SELECTIVA Al CENTRE HISTÒRIC DE PALMA

D'altra banda, l'empresa pública ha destacat que al centre històric de Palma el sistema de recollida selectiva mòbil ha suposat un 70 per cent dels residus recollits. Així, han afirmat que la xifra és "molt positiva" i l'han atribuït a la recollida diària de matèria orgànica i a la recollida porta a porta del cartrons dels comerços.

En aquest sentit, han recordat que l'any 2018 es va completar la implantació del sistema de recollida selectiva mòbil i han detallat es va recollir, al centre històric, un 28 per cent de matèria orgànica, un 23 per cent de paper i cartró, un 10 per cent de vidre, un 9 per cent d'envasos i un 30 per cent la resta d'escombraries.

PROJECTE PILOT DE RECOLLIDA DE MATÈRIA ORGÀNICA AMB CONTENIDORS

De la mateixa manera, Emaya ha subratllat la implementació del projecte pilot de matèria orgànica de 35 contenidors distribuïts pels barris de Camp d'en Serralta, el Fortí, Són Cotoner, Són Rapinya, Són Flor, Són Pacs-Els Ametllers i Són Peretó.

L'empresa pública ha remarcat que "menys d'un 1 per cent" dels residus recollits en els contenidors de matèria orgànica han estat impropis i ha informat que, en el primer mes d'implantació del projecte, han participat més de 2.000 habitatges amb 10 tones de matèria orgànica recollida.

Finalment, Emaya ha afirmat que els usuaris del parc verd han augmentat un 75 per cent, passant dels 63.165 als 110.890 usuaris de 2018.