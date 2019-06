Emergències activa l'Índex de Gravetat 1 per temperatures extremes a Mallorca

Publicado 28/6/2019 14:53:57 CET

Un jove omple una ampolla d'aigua per refresercarse de les altes temperatures un dia abans que, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), arribi a la península Ibèrica i a les Illes Balears la primera ona de calor de l'estiu 2019. Jesús Hellín - Europa Press

Es preveuen temperatures de fins els 39 graus a partir d'aquest dissabte

La Direcció general d'Emergències i Interior (DGEI) ha activat l'Índex de Gravetat 1 (IG1) del Pla Especial de Fenòmens Meteorològics Adversos per les temperatures altes que s'esperen en Mallorca segons les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

Segons ha informat la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques en un comunicat, a Mallorca es preveuen temperatures de fins els 39 graus a partir d'aquest dissabte, si bé en la resta de l'arxipèlag no s'esperen aquests extrems i continuen amb l'IG0.

Cal recordar que en una situació d'IG1 per temperatures altes, la DGEI, juntament amb el 112, recomana als ciutadans mantenir durant el dia les finestres i persianes tancades per protegir l'habitatge de la calor i beure molta d'aigua.

Així mateix, també aconsellen evitar tot tipus de begudes alcohòliques i amb cafeïna i els menjars calents o pesades i, en el seu lloc, menjar fruites per hidratar-se com, per exemple, síndria i meló.

D'altra banda, recomanen utilitzar roba lleugera, no ajustada, de colors clars i preferentment de cotó i utilitzar un barret o una gorra per protegir-se del sol.

Així mateix, entre uns altres, proposen no realitzar activitats que exigeixin un esforç físic important, com a excursions o esports a l'aire lliure.