Empresaris Veterinaris de Balears veuen "grans deficiències" al projecte d'Ordenança de benestar animal de Cort

Publicado 22/2/2019 11:12:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Els Empresaris Veterinaris de Balears (Emvetib) han assegurat aquest divendres veure "grans deficiències" a l'ordenança de benestar animal de Cort, "segurament degudes a la negativa manifestada per part de l'Ajuntament de Palma quan l'organització empresarial ha ofert la seva col·laboració per a l'elaboració d'aquesta ordenança".

Segons ha informat la Emvetib en un comunicat, és "evident" que la tinença responsable dels animals de companyia "requereix de la intervenció dels centres sanitaris veterinaris, com a prestadors dels serveis requerits pels posseïdors d'aquests animals per a mantenir l'adequat nivell de benestar animal".

Per tant, han assegurat que "és incomprensible que el sector que ha de prestar aquests serveis no només no sigui tingut en compte sinó que, agreujant l'afront, se li negui la seva participació quan l'ofereix".

No obstant això, han celebrat "la necessària reforma de l'actual ordenança, de manera que s'introdueixin les millores requerides per l'avanç de la societat", encara que han advertit que "no pot aconseguir-se un text amb vocació de futur si no es tenen en compte les aportacions dels qui formen la línia directa de contacte amb els propietaris d'aquests animals".

Finalment, han destacat les deficiències que, al seu judici, són més importants, com la recollida en l'apartat de definicions on els ciutadans tenen l'obligació de complir la normativa promulgada per les diverses administracions i "els pot crear gran confusió i perjudici que en aquesta ordenança s'introdueixin noves denominacions i definicions per als animals de companyia".

Quant a l'apartat d'identificació animal, han criticat que no s'hagi tingut en compte que "la legislació vigent contempla mètodes d'identificació diferents a l'únic contemplat en aquesta ordenança, envaint, a més, competències autonòmiques".