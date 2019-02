Encarna Castro és la candidata de PxE al Consell d'Eivissa i Carmen Tur encapçalarà la seva llista al Parlament

Publicado 7/2/2019 10:13:24 CET

EIVISSA, 7 Febr. (EUROPA PRESS) -

La coalició Proposta per Eivissa (PxE) ha confirmat que Encarna Castro encapçalarà la seva candidatura al Consell d'Eivissa a les eleccions de maig i que Carmen Tur optarà al Parlament per aquesta formació. Ambdues candidatures han estat ratificades per unanimitat en el comitè electoral de la coalició insularista.

Tur anirà de nombre dos a la llista de PxE a l'Ajuntament d'Eivissa, candidatura que liderarà amb tota probabilitat Toni Roldán.

Encarna Castro (Sevilla, 1940) és funcionària de l'Agència Tributària de Balears i té experiència en política municipal. Segons ha dit, "cal afrontar l'actual moment polític a Eivissa amb decisió i fermesa", considerant que el Consell està "bloquejat" per falta d'enteniment entre PSOE i Podem, partits que estan "més pendents de vendre una imatge que de solucionar els problemes dels eivissencs", ha dit Castro.

A més, per a la candidata de PxE al Consell Insular, "la màxima institució de la Illa porta tres anys de retard en el pagament de les subvencions als clubs esportius de la Illa, el Cetis segueix tancat, l'escoleta de Can Nebot segueix sense obrir-se vuit anys després de la fi de la seva construcció i el Consell solament ha executat al 2018 el 34 per cent del seu pressupost per falta de planificació de l'equip de govern del socialista Vicent Torres".

Carmen Tur (Menorca, 1940), és professora jubilada i compta amb experiència en la política municipal a Santa Eulària i Sant Joan. Segons ha declarat, entre els seus objectius com a número u de la candidatura de PxE per arribar al Parlament estan "aconseguir el que no s'ha aconseguit en 40 anys en matèria de Sanitat com són residències per a majors o persones amb discapacitat i, com a mínim, que Eivissa tingui el mateix que tenen a Mallorca, així com més ajudes per al camp i una Escola d'Arts i Oficis digna, perquè no tot el que estudia ha de ser ministre o senyor".

Tur també ha exigit que l'Hospital Ca Misses tingui els serveis que mereixen els residents a Eivissa.