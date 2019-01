Endesa comunica a la plantilla d'Es Murterar l'inici dels tràmits per tancar els grups 1 i 2

Publicado 8/1/2019 17:53:25 CET

Endesa insisteix que el tràmit no és "irreversible" i assegura que treballa "intensament" amb l'administració per buscar solucions alternatives

PALMA DE MALLORCA, 8 Gen. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha comunicat a la plantilla de la Central Tèrmica d'Es Murterar (Alcúdia, Mallorca) que ha sol·licitat formalment al Govern el tancament dels grups 1 i 2, com a conseqüència dels canvis legislatius per complir amb els objectius de reducció d'emissions que imposa Europa a partir de 2020, segons ha indicat UGT en una nota de premsa.

Per la seva banda, fonts d'Endesa consultades per Europa Press han subratllat que es tracta d'un tràmit "purament administratiu" que s'inicia ara perquè s'exigeix un any d'antelació, però que en cap cas és "irreversible". En aquesta línia, des d'Endesa han recalcat que aquesta carta "es pot retirar en qualsevol moment".

Endesa va comunicar oficialment la notícia als treballadors en una reunió convocada el passat 28 de desembre, després d'iniciar el 27 de desembre la tramitació del cessament d'activitat.

Segons ha informat UGT, Endesa va indicar al Comitè d'empresa que s'ha vist obligada a prendre aquesta decisió després de no rebre resposta a la petició per acollir-se a l'exempció per vida útil, que permetria mantenir els grups més antics en funcionament 18.000 hores a partir de el 1 de gener. Tampoc s'han reconegut per part del Ministeri les inversions per adaptar els grups de la central a les normatives mediambientals.

UGT sosté que a la trobada amb el Comitè, l'empresa també va anunciar als treballadors que el Govern no ha acceptat cap altre mecanisme de flexibilitat per poder mantenir els grups.

El tancament d'una instal·lació d'aquestes característiques requereix una sol·licitud amb un any d'antelació, i atès que a partir de 2020 és impossible que la central segueixi funcionant amb la legislació actual, l'empresa ha optat per començar els tràmits. En aquesta línia, UGT ha indicat que si canvien les lleis "l'empresa està disposada a reconsiderar la decisió de tancament".

Sobre aquest tema, des d'Endesa han insistit que treballen "intensament" amb l'Administració per cercar solucions alternatives "en el mínim temps possible" i que "totes les possibilitats estan obertes".

EL COMITÈ DESCONEIX LA XIFRA DE TREBALLADORS POTENCIALMENT AFECTATS

De moment, la representació dels treballadors desconeix el nombre d'empleats que podrien veure's afectats, segons ha indicat el president del Comitè, Pep Marí. Segons UGT, l'adreça va manifestar que el tancament dels grups 1 i 2 no significa el tancament total del centre "i que per tant no s'ha presentat cap pla de futur en aquest sentit". Arribat el cas, aquest tema "es tractaria en una altra comissió".

Respecte al futur dels grups 3 i 4, que també es veurien afectats per les normatives mediambientals, UGT ha apuntat que l'empresa va transmetre que estan negociant amb l'Administració per trobar una via que permeti que segueixin funcionant més enllà de 2020.

Des d'UGT han explicat que el Comitè va expressar que "la sensació general de la plantilla és que l'empresa no està utilitzant tots els recursos que té per defensar els grups" perquè "ha rebutjat mantenir reunions a tres bandes" entre el Govern, treballadors i l'adreça de l'empresa.

Actualment, el Comitè està a l'espera d'un informe de la Xarxa Elèctrica d'Espanya (REE) que descriu les instal·lacions necessàries per garantir la cobertura de la demanda elèctrica. Es preveu que l'informe estigui llest aquest gener. Pep Marí ha reiterat que els treballadors defensen "que la garantia de subministrament va a estar en risc" i que en moments de "màxima demanda" hi haurà "problemes" perquè el sistema serà "molt més vulnerable".