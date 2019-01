Engeguen un protocol per paralitzar obres il·legals en espais protegits de Mallorca

Publicado 14/1/2019 14:25:11 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Medi Ambient i l'Agència de Defensa del Territori (ADT), del Consell de Mallorca, han signat aquest dilluns un protocol de col·laboració amb l'objectiu de frenar obres il·legals en espais naturals protegits en menys de 24 hores.

El document té una vigència de quatre anys i es renovarà anualment de manera automàtica. Segons ha informat la Conselleria, ja fa més de dos anys que s'apliquen pautes d'actuació per frenar construccions il·legals dins sòl rústic protegit, encara que fins ara no s'havia dut a terme aquest acord entre institucions, que asseguraran les seves actuacions durant quatre anys més.

La finalitat de les dues administracions és establir un protocol general d'actuació que permeti dur a terme les accions d'inspecció i de vigilància, intercanviar informació entre les institucions, organitzar grups de treball conjunts i respectar les competències pròpies de cada institució.

Per aconseguir aquest marc de coordinació, es crearà una comissió de treball, formada pel servei d'agents de la Conselleria de Medi ambient i de la secció tècnica de l'Agència de Defensa del Territori, que promourà els diferents procediments operatius d'actuació conjunta així com una planificació anual de les actuacions.

La consellera de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca i presidenta de l'Agència de Defensa del Territori, Mercedes Garrido, ha expressat que gràcies a la col·laboració interadministrativa es fa "un pas més amb la finalitat de protegir el territori i el paisatge de l'illa". A més, ha manifestat que "el conveni no cerca sancionar ni recaptar, sinó fer un treball preventiu i evitar que hi hagi infraccions dins del sol rústic protegit".

Les actuacions per part dels agents de Medi Ambient es divideixen en dos, d'una banda quan es localitzin obres en execució, s'ha habilitat un correu electrònic on arribarà l'acta d'inspecció i en menys de 24 hores es podran paralitzar les obres. En cas que els agents de Medi ambient localitzin infraccions ja acabades, es tramitarà l'acta de forma ordinària en l'ADT.

En aquest sentit, el director gerent de l'ADT, Bartomeu Tugores, ha assegurat "el que passava era que abans arribava una denúncia per part dels agents de Medi Ambient d'una obra que portava en execució tres mesos". Per tant, Tugores ha afegit que per canviar-ho, s'ha engegat aquest sistema amb els agents que suposa "una comunicació immediata".

Per la seva banda, el conseller de Medi ambient, Vicenç Vidal, ha declarat que amb aquest protocol es pot denunciar i paralitzar "lo més ràpidament possible actuacions il·legals dins dels espais naturals protegits".