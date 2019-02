Ensenyat reclama millorar la Llei de Finançament dels Consells "com a qüestió prioritària"

Publicado 25/2/2019 20:18:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Febr. (EUROPA PRESS) -

El president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, ha reclamat aquest dilluns millorar la Llei de Finançament dels Consells "com a qüestió prioritària", que és la que la vincula amb els ingressos del Govern i estableix una garantia de mínims, perquè les institucions insulars puguin complir amb les seves responsabilitats i competències.

Així ho ha manifestat Ensenyat en la sessió inaugural de la Comissió General de Consells Insulars, que aquest dilluns ha quedat constituïda en el Parlament, i on ha destacat "l'esperit de diàleg" que, al seu judici, presideix.

Ensenyat ha insistit que la llei de Finançament agafa com a any base el 2012, "sense correccions ni actualitzacions" i millorar-la serviria "per definir quin finançament es vol donar als Consells", ja que, al seu parer, "no es pot estar supeditat a una fórmula que té com base els pitjors anys de la crisi econòmica i cal avançar-se a tot tipus d'escenaris".

En un comunicat emès pel Consell, s'ha afegit que Ensenyat ha apostat per seguir avançant en el traspàs de competències i assumir la gestió de transport terrestre.

"En el cas de Mallorca és absolutament necessari que des del Consell es gestioni de manera global la mobilitat de l'illa, tenim competències en carreteres i no en transport terrestre, com ocorre a la resta d'illes. Si assumim la gestió íntegra serà molt més fàcil, i per descomptat eficient, projectar i engegar un pla de mobilitat sostenible i, per sobre de tot, realista", ha assenyalat, en aquest sentit Ensenyat.