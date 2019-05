Publicado 26/5/2019 15:21:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de MÉS per Mallorca al Parlament, Miquel Ensenyat, ha votat aquest diumenge al Centre de Dia d'Esporles i s'ha mostrat "convençut" de la necessitat d'anar a les urnes en la jornada electoral.

"He votat amb alegria i determinació, convençut que cal votar avui per no lamentar-se demà", ha expressat a través del seu compte social de Twitter.