Entitats ciutadanes de Palma preparen un manifest contra el model turístic dels 'megacreuers'

Publicado 5/6/2019 19:54:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Juny (EUROPA PRESS) -

Diverses entitats ciutadanes de Palma, entre les quals es troben Palma XXI i associacions de veïns de Calatrava, Banc de s'Oli, Canamunt-Ciutat Antiga i La Llotja-Puig de Sant Pere, estan preparant un manifest que visualitzi el posicionament comú de rebuig "al model turístic dels 'megacreuers" a la ciutat.

Segons han informat, faran públic el document el dilluns de la setmana vinent a les 11.00 hores amb la voluntat de "sensibilitzar i mobilitzar a la ciutadania en contra dels 'megacreuers', així com fer una crida a l'acció institucional".

"Aquest turisme a Palma ha augmentat de forma insostenible i no desitjable per a la ciutat, provocant un greu impacte mediambiental i territorial i creixents protestes socials", han argumentat les entitats.

Amb aquest posicionament, les entitats volen mostrar que "hi ha una opinió compartida per gran part de la ciutadania i "un consens" per tenir un model de ciutat "sostenible i inclusiu". "Augmentar any rere any l'afluència de 'megacreuers' tenint en compte les característiques de Palma no és una opció de desenvolupament econòmic per la ciutat", han asseverat.

Concretament, el dilluns es farà públic el manifest i el llistat d'entitats signatàries, així com una llista de mesures exigides a l'Ajuntament de Palma i al Govern perquè "treballin per protegir la salut i el benestar de tots els seus ciutadans i actuïn immediatament".