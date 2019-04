La taxa d'atur juvenil a Balears es va situar al 36,45% al primer trimestre de 2019

Publicado 25/4/2019 11:55:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nombre d'aturats menors de 25 anys a Balears van sumar 16.900 persones al primer trimestre de 2019, la qual cosa es tradueix en una taxa d'atur juvenil del 36,45 per cent, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) difosa aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística.

Per sexes, la taxa d'atur juvenil és més baixa al masculí, on s'aconsegueix el 32,43 per cent enfront de la taxa del 41,35 per cent entre les dones. Al trimestre anterior la taxa d'atur juvenil es va situar en el 22,66 per cent.

En l'àmbit nacional, el nombre de joves en atur menors de 25 anys va pujar en 5.900 persones al primer trimestre de l'any, un 1,1 per cent respecte al trimestre anterior, situant-se la xifra total de joves en situació d'atur en 508.800 en finalitzar març.

La taxa d'atur juvenil es va situar així en el 34,9 per cent al primer trimestre, taxa 1,4 punts superior a la del trimestre anterior (33,5 per cent), però 1,4 punts inferior a la de fa un any (36,3 per cent).

Per la seva banda, el nombre d'actius menors de 25 anys es va reduir en 44.600 persones al primer trimestre (-3 per cent). Entre gener i març, l'atur va pujar tant entre els joves de 20 a 24 anys (+2.700 aturats), com entre els de 16 a 19 anys (+3.200), amb augments percentuals del 0,7 per cent i del 2,6 per cent, respectivament.

L'atur també va pujar entre les persones de 25 a 54 anys, amb un repunt de 48.600 aturats (+2,1 per cent), i només va baixar entre les persones de 55 i més anys, amb 4.600 aturats menys (-0,9 per cent).