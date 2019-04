Epic proposa impulsar mesures per a millorar el sector del taxi a Eivissa

Publicado 23/4/2019 17:58:25 CET

IBIZA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El moviment ciutadà Epic ha proposat impulsar diferents mesures destinades a millorar el sector del taxi a l'illa d'Eivissa i ha considerat "fonamental" la creació d'una àrea de prestació conjunta a tota Eivissa, la promoció d'un sistema de GPS conjunt operat per una o dues empreses que prestin un servei de qualitat a baix cost per als taxistes, o l'ús d'aplicacions mòbils per a la contractació de serveis.

Aquestes mesures, han assegurat en un comunicat, fomentarien l'ús del taxi i augmentarien el nombre de trajectes i, per tant, la rendibilitat del sector. Una altra proposta consistiria en la creació d'un espai d'intercanvi de torns de taxis, amb serveis que millorin les condicions laborals dels conductors, principalment en època estival.

També han opinat que és "fonamental" incrementar la lluita contra els taxis pirata, amb una major coordinació de les administracions públiques amb els taxistes, així com incrementar les inspeccions

Altra proposta seria la signatura de convenis entre associacions de taxis i institucions per a l'ús d'aquest vehicle com a eix de transport, a un preu pactat i subvencionat.

Aquesta mesura, han explicat des de Epic, permetria prestar un millor servei a la ciutadania en barris en els quals és difícil o excessivament car establir línies d'autobús urbanes.

Així mateix, han sol·licitat l'avançament de les dates de realització d'exàmens del permís de taxi al mes de març, entre altres coses.