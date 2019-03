Esquerra Oberta de Calvià proposa "eliminar el franquisme" del municipi i dedicar un carrer a Sa Societat

Publicado 26/3/2019 16:27:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La formació Esquerra Oberta de Calvià (EOC) ha proposat "eliminar el franquisme" dels carrers del municipi així com dedicar un carrer a "les persones que van fer possible Sa Societat".

Així ha informat EOC a través d'un comunicat difós aquest dimarts en el qual han concretat que la formació ha presentat una moció per "donar un nom a un carrer o plaça de Calvià" a Sa Societat. En aquest sentit, han recordat que les persones de Sa Societat "van treballar, no sense problemes, per donar cobertura econòmica, laboral i recreativa als seus associats".

D'altra banda, han ressaltat que els acords de la investidura inclouen la "dignificació" de la memòria historica i de Calvià, encara que el regidor de MÉS per Calvià, Rafel Sedano, ha insistit que "tan prop del 14 d'abril no es pot afluixar en les reivindicacions".

"És important no oblidar a les persones que van treballar per Calvià i, dedicant un carrer a Sa Societat malgrat el seu origen feixista, es dignificaria la tasca de qui es mereix que el seu nom segueixi viu", ha expressat.