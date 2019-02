Esquerra Republicana s'uneix a la petició d'arxivament de totes les causes contra els presos polítics a Change.org

Publicado 6/2/2019 10:14:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Febr. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana s'ha unit a la petició d'arxivament de totes les causes contra els presos polítics en una campanya impulsada per Change.org, organitzada per un col·lectiu de ciutadans de Balears.

Segons un comunicat enviat per la formació política, la campanya pretén recollir signatures per demanar que es restitueixi la llibertat de les persones "injustament" empresonades i que s'obri amb celeritat un procés de reconeixement dels "perjudicis injustament provocats".