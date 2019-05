Esquerra Unida diu que els seus resultats "no són els desitjats" a les Pitiüses

Publicado 29/5/2019 10:27:39 CET

EIVISSA, 29 Maig (EUROPA PRESS) -

La formació Esquerra Unida d'Eivissa i Formentera ha dit que els resultats electorals del diumenge "no són els que els hi hagués agradat". En el Consell d'Eivissa, han lamentat la pèrdua de la majoria de la coalició PSOE-Podem, segurament "a causa de polítiques impròpies de governs d'esquerres que no s'han sabut explicar".

Segons han destacat en un comunicat, entren als ajuntaments de Santa Eulària i Sant Josep dins de les candidatures d'Unides Podem, però "no s'han pogut sumar suficients vots per decidir d'una manera definitiva la governabilitat en clau progressista a Vila i Sant Antoni".

En aquests municipis, han afegit, EU s'ofereix com a "mediador" entre forces polítiques que puguin aconseguir la continuïtat de governs de progrés. També, han lamentat l'entrada en alguns ajuntaments de forces d'extrema dreta "que volen frenar els avanços realitzats en els últims anys en temes urbanístics i socials".

En el Govern, han valorat "molt positivament" la possibilitat que segueixi un govern de progrés.

SATISFACCIÓ PEL PARLAMENT

Pel seu costat, Esquerra Unida de Formentera ha mostrat la seva "satisfacció" pel resultat assolit en el Parlament, revalidant-se l'escó de Formentera amb Sílvia Tur.

Així, han recordat que, des del començament, van transmetre la necessitat d'aconseguir una única candidatura progressista per evitar la dispersió del vot, afegint que la "decisió ha estat l'encertada".