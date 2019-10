Estaràs demana a Europa adaptar les metodologies educatives per donar accessibilitat a persones amb dislèxia

Publicado 9/10/2019 17:52:43 CET

Rosa Estaràs registra una proposta demanant mesurades per a persones amb dislèxia - PP

PALMA DE MALLORCA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputada balear del PP, Rosa Estaràs, ha registrat en el Parlament Europeu una proposta de resolució amb la qual demana mesures en favor dels drets de persones amb dislèxia, entre elles, realitzar les adaptacions d'accessibilitat necessàries en les metodologies educatives i formes d'avaluació.

Segons ha informat el PP en una nota de premsa, es tracta d'una proposta conjunta amb la Federació Espanyola de Dislèxia, i es presenta coincidint amb el Dia Mundial de la Dislèxia.

La proposta de resolució pretén implicar als agents educatius i també proposa considerar polítiques de prevenció contra l'assetjament i la fustigació contra aquest col·lectiu. Per això, es demana la creació d'un observatori europeu i d'una targeta identificativa per actuar davant les administracions.

Els trastorns específics de l'aprenentatge afecten fins al 15 per cent de la població i suposen el 50 per cent del fracàs escolar per motius no socials, segons ha recordat el PP. Per això, Estaràs ha assenyalat que "resulta imprescindible respondre global i eficaçment, especialment en el sistema l'educatiu, i organitzar una estratègia europea integral que garanteixi la igualtat d'oportunitats".

El secretari general de FEDIS i President de Disfam, Iñaki Muñoz, ha reivindicat que "cal garantir el diagnòstic i tractament públics del problema per eliminar la bretxa soci- econòmica i s'ha de reconèixer administrativament com una discapacitat per gaudir dels avantatges necessaris".