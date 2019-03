Estaràs demana que la UE i EUA potenciïn la seva cooperació turística per liderar el sector a nivell mundial

Publicado 6/3/2019 10:11:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputada balear del PP, Rosa Estaràs, ha defensat la necessitat que la Unió Europea (UE) i els Estats Units potenciïn "la seva cooperació" per "incrementar l'intercanvi recíproc de visitants" i "ser líders mundials del sector turístic".

En una conferència al Parlament europeu sobre la relació euro-nord-americana en l'àmbit turístic, Estaràs ha destacat que "les bones relacions entre ambdues parts" i "la gran qualitat de les dues destinacions" fan que "siguin llocs molt demandats pels ciutadans de tots dos costats de l'Atlàntic per als seus viatges".

Segons ha dit, s'ha d'intensificar "aquesta connexió" per seguir fent del turisme una "indústria fonamental" per a l'economia, "com ja ocorre per exemple, a Espanya i Balears", perquè "redundarà en més creació d'ocupació i més oportunitats empresarials".

Estaràs, que ha estat la moderadora d'aquesta conferència, ha dit que "el turisme té un potencial gegant per millorar el coneixement recíproc entre europeus i nord-americans, i així poder incrementar i reforçar els vincles que ens uneixen a molts nivells".