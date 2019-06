Estaràs destaca el paper de la joventut en "la construcció del projecte europeu"

Publicado 21/6/2019 11:00:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputada del PP, Rosa Estaràs, ha ressaltat el paper que tenen els joves "en la construcció del projecte europeu" en un acte a Palma envoltada de joves de la formació com la presidenta de NNGG Balears, Margalida Vicens, o el sotssecretari de comunicació, Sergi Llompart.

Durant l'acte, que ha tingut lloc amb la presència del president del PP, Biel Company, Estaràs ha destacat que els joves, "són els que estan marcant la tendència en alguns temes com la lluita contra el canvi climàtic, la violència de gènere o la inclusió dels sectors més vulnerables".

Estaràs també ha ressaltat "la importància del programa Erasmus+, del que es beneficien més de quatre milions d'europeus amb un pressupost de 16.450 milions d'euros".

També ha parlat del nou programa de la Comissió Europea mitjançant el qual els joves poden realitzar un "interail gratis pels països quan compleixen 18 anys".

Vicens, per la seva banda, ha demanat als joves que s'involucrin tant en política com en societat civil per "fer sentir la veu dels joves en totes les preses de decisions".

Llompart, que va ser voluntari del programa 'Aquesta vegada voto', que va engegar el Parlament Europeu a Espanya, ha parlat de l'augment de la participació en aquestes eleccions, sobretot "gràcies a aquest programa".

Company, que ha clausurat l'acte, ha emfatitzat que "l'evolució d'Europa" ha permès que "ja no es percebi com un projecte per a la pau sinó com un projecte per a la diversitat i la consolidació dels drets humans".