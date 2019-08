Un estudi estableix que al Canal de Menorca hi ha 3,7 tones de plàstic

Publicado 8/8/2019 13:58:13 CET

MENORCA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudi publicat a 'Environmental Pollution' mostra que a l'àrea protegida del canal de Menorca hi ha 752 milions de partícules de plàstic, que equivalen a 3,7 tones. L'informe, basat en un mostreig realitzat trimestralment durant 2014 i 2015, revela que no es tracta d'objectes grans, sinó de partícules inferiors a cinc mil·límetres que s'han anat fragmentant per l'efecte dels corrents i les ones.

"Aquestes partícules representen una amenaça important per als ecosistemes marins, ja que s'introdueixen en la cadena alimentària i arriben també als humans", han explicat des del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, encarregats d'elaborar l'estudi al costat de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (Imedea), el Sistema d'Observació i Predicció Costanera de Balears (Socib) i l'Escola de Negocis Esade.

L'autor principal de l'estudi, Luis Ruiz-Orejón, ha detallat que "a pesar que hi ha partícules ja fabricades amb aquestes grandàries, els microplàstics trobats procedien principalment de la fragmentació de plàstics de majors dimensions".

Segons ha precisat, "una vegada que aquest tipus de partícules entren en els ecosistemes marins, són transportats pels corrents marins superficials i el vent".

INFLUÈNCIA DEL TURISME

Les dades confirmen que les majors concentracions de plàstic en aquesta zona es detecten a la primavera i estiu i a àrees marines properes a l'illa de Mallorca, la qual cosa suggereix una influència directa del turisme. Concretament, en aquestes estacions es van trobar, per quilòmetre quadrat, al voltant de 350.000 partícules en superfície, que es tradueix en dos quilos de plàstic.

Aquest treball és el resultat de la tercera part de la investigació que el Projecte NixeIII ha dut a terme sobre la contaminació per plàstics flotants en el Mediterrani central i occidental.

A la primera part, es va analitzar la seva presència en tota l'àrea d'estudi, que va ser valorada en 1.500 tones. D'altra banda, la segona es va centrar més concretament a Balears (àrea nord-occidental de Mallorca i Eivissa) on es van trobar 4,5 milions de partícules de plàstic, més de vuit quilos de plàstic per quilòmetre quadrat.