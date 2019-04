EUIB advoca per una república federal i solidària per a "aconseguir una democràcia més plena"

Publicado 23/4/2019 17:42:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Unida a Balears (EUIB) ha expressat aquest dimarts la seva aposta per una república "federal i solidària" com a "solució per a aconseguir una democràcia més plena", i per a "aconseguir el millor encaix territorial" d'una "societat plurinacional".

Així, asseguren que Esquerra Unida, que a nivell federal està dins de la coalició Unides Podemos, i a nivell local és Esquerra Unida Illes Balears, té la "proposta més eficient de cara a aquesta crisi". "Per a això, cal ser conscients que la monarquia és una institució que per si mateixa és incompatible amb la democràcia", han remarcat.

Segons assenyalen, un dels temes "més importants i arrelats en la ciutadania és la crisi territorial". Segons assenyalen, és "una crisi territorial que s'ha manifestat en dos vessants, d'una banda l'independentisme, i per un altre la supressió de les autonomies proposada de la dreta i proposta explícita de Vox".