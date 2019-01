Europa Press contesta a Florit en un recurs que el seu periodista "va protestar repetidament" por la confiscació del mat

Publicado 9/1/2019 16:34:19 CET

Europa Press i Blanca Pou insisteixen a personar-se perquè consideren que s'han vulnerat drets constitucionals

PALMA DE MALLORCA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Europa Press i la seva redactora Blanca Pou han presentat un recurs contra la decisió de l'instructor del Cas Cursach, Miquel Florit, per rebutjar la seva personació en la peça oberta per presumpta revelació de secrets, en un escrit el que contesten al jutge que la periodista "va protestar repetidament" per la confiscació del material.

En aquest recurs, Europa Press sosté "amb total rotunditat" que l'afirmació del jutge que no es formulés protesta "no és certa", i que si es va produir la confiscació va ser perquè la Policia s'en va dur el material -un mòbil, un pendrive, ordinadors i diversa documentació- "en execució d'una resolució judicial". Per aquest motiu, tant l'agència de notícies com la redactora insisteixen a personar-se al·legant que s'han vulnerat els seus drets constitucionals i que l'acte de Florit genera "indefensió".