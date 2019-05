Europa Press i Diari de Mallorca assenyalen que la víctima de la retirada de mòbils pel cas Cursach és el periodisme

Publicado 3/5/2019 14:43:14 CET

Els guardonats per la Unió de Periodistes defensen el dret a protegir les fonts per assegurar el periodisme d'investigació

VALÈNCIA, 3 Maig (EUROPA PRESS) -

La delegada d'Europa Press a Balears, Antonia López, i el redactor del Diario de Mallorca, Kiko Mestre, han advertit aquest divendres, en recollir el guardó atorgat per la Unió de Periodistes Valencians, que aquest premi "visibilitza" que "la víctima" de la retirada de mòbils ordenada pel jutge del 'cas Cursach' és "el periodisme" i de fet han constatat que ara és "molt complicat aconseguir" informació de les fonts en la secció de Tribunals.

López i Mestre han recollit aquest divendres el Premis Llibertat d'Expressió 2019 que els ha concedit l'Unió de Periodistes, al costat de l'agència EFE, per posar en evidència "el flagrant atac a la professió" que va suposar l'ordre del jutge de requisar els mòbils i els ordinadors dels periodistes que investigaven el cas, i per recordar que el secret professional és "un dret" constitucional. Així mateix, han concedit un segon guardó a Jamal Khashoggi, periodista saudita assassinat en l'ambaixada del seu país a Istanbul.

Sobre aquestatema, la delegada d'Europa Press a Balears ha constatat que aquest guardó evidencia "l'atac sofert a les nostres pròpies carns", encara que ha recalcat que "la víctima real és el periodisme". Per això, ha agraït la reacció de suport que els hi ha traslladat tot el col·lectiu en defensa de la protecció al dret de la informació.

A més, ha lamentat que aquesta retirada ja té efectes en el treball dels periodistes de Tribunals ja que "ara costa moltíssim aconseguir informació" perquè és "molt complicat" que les fonts parlin sabent que la trucada pot ser investigada.

Per la seva banda, el periodista Kiko Mestre ha considerat "lamentable" la confiscació dels mòbils i la investigació de les trucades, quan a més els periodistes no estan imputats en el cas "ni estaven emparant a una banda terrorista, sinó investigant un cas de corrupció".

Mestre ha recordat que és quelcom que "no havia passat mai" i s'ha preguntat per què el jutge ordena aquesta mesura en el cas Cursach i, en canvi, a la investigació sobre Noós o a la causa a l'expresident Jaume Mata no s'havien requisat.

En aquesta línia, ha recalcat que mai abans s'havia qüestionat que els periodistes no estan protegits per la Constitució. "Tenim l'obligació de protegir les nostres fonts. Si no, s'ha acabat el periodisme d'investigació, i el problema és dels ciutadans perquè se'ls impedeix el seu dret a estar informats", ha advertit.

Sobre la qüestió, ha apuntat que l'acta del jutge demostra que "no es respecta" el treball dels periodistes perquè a l'acta "no es fa ni un sol esment al secret professional". En aquesta línia, ha assenyalat que no tenen "res a témer" al fet que s'analitzin els seus mòbils, encara que siguin "una radiografia personal, familiar i professional", perquè "no tenen res a amagar".

No obstant això, ha recalcat que el "greu" és que "vulguin analitzar les trucades a les nostres fonts" perquè per "el corporativisme dels jutges de Palma ja no t'expliquen res" i els policies i fiscals també estan "espantats".

SENSE PRECEDENTS

"Porto 30 anys treballant en aquesta secció i ja no es pot fer la mateixa informació encara que tinc l'esperança que les coses canviïn". Així, ha explicat que la querella que han interposat Europa Press i 'Diario de Mallorca' contra el jutge i el fiscal Anticorrupció Juan Carrau en el Tribunal Superior de Justícia de Balears és "una querella que afecta a tota la professió" i ha apuntat que és "un tema que anirà a Madrid i segurament a Europa perquè no hi ha precedents".

Així, s'ha mostrat segur que la resolució del TSJ "es revisarà amb lupa" a Madrid i ha recalcat que és "important" que Europa també es pronunciï per "deixar clar si els periodistes tenim dret a protegir les nostres fonts o haurem de canviar la nostra forma de treballar".

Per la seva banda, la presidenta de la Unió de Periodistes Valencians, Noa de la Torre, ha explicat que amb aquest guardó s'ha volgut denunciar "l'atac més greu" que ha sofert aquesta professió en requisar els mòbils i ordinadors dels periodistes que investigaven el cas Cursach i ha recordat "el dret constitucional al secret professional que protegeix les nostres fonts".

De la mateixa manera, ha destacat que el premi al periodista saudita Jamal Khashoggi vol "posar el focus al fet que encara hi ha països en els quals els periodistes no poden exercir el seu treball i són perseguits i fins i tot assassinats per això".

Des de l'associació de Periodisme sense Fronteres, encarregats de recollir el guardó, han remès un vídeo en el qual la periodista Beatriz Ariño subratlla que el periodisme és "encara més necessari en aquests moments de soroll i fúria" perquè sense ell "no hi ha democràcia".