Europa Press i 'Diari de Mallorca' rebutgen que no existeixi prevaricació per que s'anul·lés la requisa de mòbils

Publicado 31/1/2019 18:54:59 CET

Els periodistes s'oposen a l'arxiu de la querella sol·licitat pel fiscal Bartomeu Barceló

PALMA DE MALLORCA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Europa Press i 'Diari de Mallorca' i els periodistes Blanca Pou i Kiko Mestre han presentat aquest dijous un escrit d'al·legacions a la sol·licitud, per part del fiscal cap de Balears, Bartomeu Barceló, d'arxivar la querella contra el jutge del 'cas Cursach', Miguel Florit.

La querella es va presentar després que Florit ordenés la confiscació dels mòbils dels dos redactors en el marc d'una peça per presumpta revelació de secrets, oberta per determinar l'origen d'informacions periodístiques publicades sobre la macrocausa de corrupció.

En aquest escrit d'al·legacions, presentat en el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB), la representació dels periodistes descarta que l'anul·lació de l'acte -deu dies després pel propi jutge Florit- impliqui que no hagi existit prevaricació, argumentant que "el delicte de prevaricació judicial es comet pel simlpe fet de dictar sentència o resolució injusta a gratcient i queda consumat pel mer dictat de la sentència o resolució, amb independència que la mateixa s'executi o no" o que sigui "deixada sense efecte".

A més, també al·lega que l'entrada per part de la Policia a les oficines d'Europa Press sí va arribar a produir-se i que el material va ser efectivament confiscat, a més que els documents en paper intervinguts "no van ser precintats" i per tant "han estat a la vista de les persones que els tinguessin en el seu poder".

QUALIFIQUEN DE "SORPRENENT" QUE EL FISCAL DEMANI L'ARXIU

En les al·legacions, els periodistes qualifiquen de "sorprenent" que la Fiscalia demanés el sobreseïment en un moment "inicial" de la instrucció, ja que no es va oposar a l'admissió a tràmit de la querella i des de llavors no s'ha pres declaració als implicats ni s'ha resolt sobre cap prova.

A més, els periodistes contesten a la Fiscalia que en aquest cas "apareixen altres fets constitutius d'infracció criminal íntimament relacionats amb els descrits a la querella", pels oficis lliurats a diferents companyies telefòniques perquè lliuressin les dades dels telèfons dels periodistes.

En l'escrit, també rebutgen les tesis de Fiscalia que l'actuació no violés el secret professional per que s'haguessin localitzat les fonts abans de la confiscació. De fet, sostenen que "el Ministeri Fiscal confon dos termes", sospitar i identificar, ja que "perquè es pugui tenir identificat a l'autor d'una filtració és necessari posseir proves" que ho "acreditin indubtablement", i si les haguessin tingut "resultaria absurd" haver acordat el bolcat i estudi del material dels periodistes.

"Per a qualsevol persona resulta obvi que quan es confisquen telèfons, ordinadors, dispositius d'emmagatzematge de dades i documentació que utilitza un periodista o mitjà de comunicació en l'acompliment de la seva tasca i s'acorda el seu bolcat i estudi s'està violant de manera flagrant el dret al secret professional, es faci amb la finalitat que es faci", raonen.