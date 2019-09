La família de Paula Fornés: "És un insult que t'ofereixin diners per la mort de la teva filla"

Actualizado 27/9/2019 18:04:18 CET

José Fernández, l'oncle de Paula Fornés, la menor de 15 anys que va morir atropellada a Sa Ràpita el juny de 2018. - EUROPA PRESS

PALMA DE MALLORCA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

José Fernández, l'oncle de Paula Fornés, la jove de 15 anys que va morir després de ser atropellada a Sa Ràpita el juny de 2018, ha manifestat aquest divendres que li sembla un "insult que t'ofereixin diners per la mort de la teva filla per no arribar a judici".

Fernández s'ha expressat així en relació a l'intent de pacte de conformitat de l'acusada, R.G., que va oferir una quantitat al voltant de 30.000 euros per intentar no anar a judici i evitar d'aquesta manera la possible pena de presó. La defensa li demana 11 anys de presó, la Fiscalia cinc anys i la defensa, la lliure absolució, una cosa que ha qualificat d'"insult a la intel·ligència humana".

En declaracions als mitjans de comunicació, després de la celebració d'una vista pel cas de l'atropellament mortal de la seva neboda, Fernández ha assenyalat també que estan "nerviosos" perquè tot va passar "fa un any" i ara suposa "tornar a reviure-ho tot". Per això, els pares han sol·licitat no declarar en el moment del judici, que s'ha datat per celebrar-se a partir del 12 de novembre.

Fernández ha recordat la seva activitat al Congrés, on van presentar 300.000 firmes per endurir les penes als conductors, així com la seva petició al Parlament europeu, on sol·liciten que s'estudiï la introducció de dispositius electrònics que impedeixin la conducció d'un vehicle quan una persona es troba sota els efectes de l'alcohol i les drogues.