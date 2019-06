Fátima de Juan realitza un mural al barri de Lunetta (Itàlia) en el cicle 'Without Frontiers-Lunetta a Colori'

Publicado 26/6/2019 12:52:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Juny (EUROPA PRESS) -

L'artista balear seleccionada per la comissaria Simona Gavioli i l'equip coordinador de la quarta edició de 'Without Frontiers-Lunetta a Colori', Fátima de Juan, ha realitzat un mural al barri de Lunetta (Itàlia).

Segons ha informat la Conselleria de Cultura, Participació i Esports en un comunicat, durant el festival una selecció d'artistes internacionals realitzen murals a les façanes de diferents blocs de cases del barri perifèric de Lunetta, a Màntua, Itàlia.

La intervenció de Fátima de Juan és, en paraules de l'artista, "un oasi entre formigó on les plantes, els animals i els colors brillants s'imposen al mur gris, com a reclam d'un espai que antany va ser seu".

"El mural s'obre a la ciutat per recordar-nos que la naturleza verge del nostre planeta va desapareixent, a mesura que s'esvaeix la comprensió de la nostra naturalesa salvatge i la connexió de l'ésser humà amb la naturalesa que l'envolta", ha explicat.

En l'edició de 2018 va participar l'artista mallorquí Joan Aguiló, també a través de l'acord entre l'IEB i l'Ajuntament de Màntua.

L'objectiu de l'acord és promoure als artistes i creadors d'art urbà de Balears en un entorn professional internacional.

En edicions anteriors han intervingut artistes internacionals com Corn79, Etnik, Fabio Petani, Vesod, Perino i Vetlli, Bianco-Valente, Zedz, Made514, Panet et Circenses, Elbi Elem and Joys.

L'Institut d'Estudis Balears (IEB) es fa càrrec del desplaçament de l'artista i dels seus honoraris, en concepte de participació en el projecte i els drets no exclusius de reproducció de les imatges o dels textos de l'obra o les obres incloses en el projecte.

L'Ajuntament de Màntua cobreix les despeses de manutenció, allotjament i producció relacionades amb l'obra que realitza l'artista.

Fátima de Juan (Palma, 1984) va començar a utilitzar l'espai urbà com a mitjà creatiu des de molt jove. El seu treball es basava en el grafiti de Nova York de finals dels anys setanta, el còmic, l'art ingenu i les últimes influències europees.

Els elements del grafiti clàssic --fletxes, connexions, rajos-- coexisteixen amb les imatges de l'artista sota l'alter ego de Xena.

Autodidacta i de múltiples facetes, va portar grafitis i il·lustracions a altres formats, com a la seva pròpia línia de productes. Hi ha obra seva en diferents ciutats com Berlín, Madrid, Barcelona i Nova York.