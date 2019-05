El festival 'Bellver Màgic' recala aquest cap de setmana al Castell de Bellver inspirat en el fenomen Harry Potter

Publicado 8/5/2019 18:08:54 CET

L'Associació d'Amics de la Ciència Ficció (AACF) organitza els dies 11 i 12 de maig la primera edició del festival 'Bellver Màgic' al Castell de Bellver, un esdeveniment de caràcter familiar que s'inspira al món màgic de Harry Potter que preveu reunir a milers de persones, segons ha avançat l'organització en una nota.

Entre les activitats previstes els assistents gaudiran d'activitats pròpies de l'univers creat per l'escriptora J.K. Rowling, com el barret seleccionador, pocions, duels de varetes o de tes, photocalls, decoracions relacionades amb l'univers de Harry Potter o més d'una trentena de vestits de personatges de la saga.

PRESÈNCIA D'ACTORS

Segons ha avançat l'AACF, el festival comptarà amb la presència dels actors Pete i Donna Bonner, que van participar en les pel·lícules de la saga com a follets de Gringotts així com un sopar temàtic que tindrà lloc a l'hotel INNSiDE Palma Bosc.

L'obertura de portes serà aquest dissabte a les 10.00 hores i les activitats s'allargaran fins a les 19.00 hores, mentre que el diumenge les activitats tindran lloc des de les 10.00 hores fins a les 15.00 hores.

Finalment, els organitzadors han agraït la col·laboració de l'Ajuntament de Palma, Dracs d'Eivissa, Guardians del Drac de Sant Jordi, Mos de Cuina, Harry Potter Fans Spain, INNSiDE by Melià Palma Bosc i Harry Potter Fans Mallorca per fer possible l'esdeveniment.