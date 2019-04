El festival 'Maremagnvm' ofereix fins al diumenge activitats dedicades a la cultura clàssica

Publicado 11/4/2019 13:48:57 CET

11 Abr.

La cinquena edició del festival 'Maremagnvm' oferirà des d'aquest dijous fins al diumenge, 14 d'abril, activitats dedicades a la cultura clàssica entre les quals destaquen, per exemple, la conferència d'aquest dijous a les 20.00 hores de l'escriptor Santiago Posteguillo en el Caixa Forum, sota el títol 'Julia Domna i l'imperi romà'.

Segons ha informat el Consell de Mallorca en un comunicat, aquesta edició ha crescut en espais i activitats per a tots els públics i, així mateix, com a novetat inclou un programa d'activitats per celebrar el Dia Internacional dels Monuments i Llocs Històrics, que es commemora el 18 d'abril.

"Quan va néixer 'Maremagnvm' fa cinc anys ho va fer amb cinc tallers al Castell de Bellver, l'any següent vam venir al pati de la Misericòrdia i no hem parat de créixer de manera exponencial", ha explicat l'impulsor del festival Pep Campillo.

A més, hi haurà la taula rodona 'Divulguem el patrimoni. Patrimoni i segle XXI', que comptarà amb la participació de directors de diferents festivals sobre el món clàssic com Tarraco Viva i experts en la divulgació d'aquest patrimoni.

També es projectarà el documental 'Grècia en l'aire' de l'expert hel·lenístic Pedro Olalla el diumenge, 14 d'abril, a les 17.00 hores en el Teatre Catalina Valls.

Les activitats programades se celebraran en el Museu de Mallorca, el Centre Cultural la Misericòrdia, jaciments i necròpolis com l'Alzineret (Pollença) i la ciutat romana de Pollentia, entre uns altres.