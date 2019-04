Fevitur demana "una definició" dels habitatges d'ús turístic dins de la LAU

Publicado 3/4/2019 17:57:25 CET

Explica que la CCAA amb més pes d'habitatge d'ús turístic sobre el parc residencial és Balears, amb un 6,79

La Federació Espanyola d'Associacions d'Habitatges i Apartaments Turístics (Fevitur) ha demanat "una definició" dels habitatges d'ús turístic (VUTs) dins de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) i la creació d'un registre nacional de VUTs per tenir controlada tota l'oferta.

Així s'extreu de la roda de premsa aquest dimecres del president de Fevitur, Tolo Gomila, qui ha argumentat que aquesta definició reduiria la càrrega judicial "en un percentatge importantíssim" i ha lamentat que hi hagi tantes definicions del que és un habitatge d'ús turístic segons la comunitat autònoma.

"Hi ha certes comunitats autònomes que el que fan és barrejar la part urbanística amb la qual cosa entren en joc els Ajuntaments. Els habitatges d'ús turístic han d'estar definides com a habitatges d'ús turístic com a ús residencial i a ús terciari", ha afirmat.

Ha explicat que d'aquesta manera no hi haurà lleis autonòmiques i municipals que diguin el contrari a l'estipulat en la norma estatal.

Gomila també ha apostat per crear un registre unificat a nivell nacional perquè permetria a l'Estat tenir una visualització de l'oferta en tot el territori i "aportaria rigor en matèries com a seguretat nacional, defensa del consumidor i rigor fiscal".

Per això creu molt necessari que el Govern disposi de forma directa d'una eina pròpia que li permeti mesurar i conèixer el nombre de l'oferta de VUT tant legal com a il·legal: "Avui dia la tecnologia basada en Webscraping, Big Data i Business Inteligence ho permeten".

També ha demanat acabar amb atribuir el problema de la falta d'habitatge a les VUT, tal com indiquen alguns estudis de mètrica realitzats, ha defensat: "Centrar el debat és aquest argument fal·laç que pot desvirtuar les polítiques públiques molt necessàries d'habitatge".

De fet, ha explicat que la comunitat autònoma amb més pes d'habitatge d'ús turístic sobre el parc residencial és Illes Balears, amb un 6,79%, mentre que Catalunya i Barcelona no arriben al 4%: "A Madrid és del 0,79%".

Gomila ha explicat que la normativa d'habitatge d'ús turístic a Catalunya, que fa més de deu anys que està implementada, és el model a seguir, ja que el que ha fet ha estat fer "conviure d'una manera extraordinàriament ben els dos formats d'oferta".

No obstant això, ha criticat la ciutat de Barcelona, així com Madrid i Palma, de tenir un discurs populista sobre aquest tema, mentre que ha enaltit al sector hoteler i d'habitatges d'ús turístic gironins per compartir associacions.

Gomila també ha qualificat de "grandíssima notícia" la modificació que va fer l'Agència Tributària el gener de 2019 de l'article 54 de l'eix general de tributs perquè ha obligat a tots els intermediaris de la cadena de valor al fet que informin de forma telemàtica trimestralment a l'ens fiscal sobre l'immoble, el propietari, la referència cadastral, les nits venudes i els euros rebuts.