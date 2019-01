El fiscal Carrau rebutja que a Espanya hi hagi "corrupció sistémica"

Publicado 18/1/2019 20:36:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fiscal Anticorrupció Juan Carrau ha defensat aquest divendres que "a Espanya no hi ha una corripción sistémica" i ha remarcat que en tot cas està "més vinculada a la política i a la contractació".

Així s'ha expressat durant la taula rodona 'Bon govern i ètica pública: causes, efectes i mecanismes per combatre la corrupció', que ha tingut lloc aquest vespre a la Universitat de les Illes Balears (UIB).

"Hi ha corrupció, però no és sistémica", ha puntualitzat el fiscal, que ha assenyalat que a altres països "és molt difícil" relacionar-se amb estaments com la Policia o la Sanitat "sense pagar diners". "Això a Espanya no passa", ha valorat.

Igualment, Carrau ha recordat que diversos informes de diferents institucions coincideixen que els contractes menors "són el principal focus de la corrupció a Espanya".

D'altra banda, el fiscal ha lamentat que a Espanya no hi hagi "òrgans judicials especialitzats" que s'encarreguin dels judicis de gran delinqüència econòmica. Així mateix, Carrau també ha manifestat durant aquest acte que "la lluita contra la corrupció no és una obstinació desesperada" i que obté "assoliments".

PACTES DE CONFORMITAT I REBAIXES DE PENA

Durant el torn de preguntes del públic, Carrau ha dit que és "cert" que hi ha "fets que el ciutadà no comprèn", en concret, "com peticions de pena massives de sobte queden àmpliament reduïdes".

El fiscal ha explicat que abans que existís al sistema la possibilitat de la conformitat, els fiscals solien demanar "una pena adequada". "Ara, sabent que el marc és entrar a una negociació, moltes vegades ens excedim i demanem penes més elevades", ha reconegut.

El fiscal ha afegit que també influeix la possibilitat que si es fa el judici acabi en absolució. "Hi ha vegades que tenim més interès a sancionar conductes que pensem que són delictives abans que s'escapi tot per un testimoni que no vindrà o una prova pericial que ha sortit malament", ha argumentat, considerant que pot ser "millor aconseguir una condemna encara que sigui simbòlica" perquè almenys "quedi provat que va haver-hi actes de corrupció".

A més, Carrau ha subratllat que "la Fiscalia no té un portaveu que expliqui adequadament algunes rebaixes de pena", com per exemple les derivades de dilacions indegudes, "que no s'aprecien sempre". Per exemple, "si alguna causa es dilata en el temps però ha estat activa", llavors "no procedeix" aplicar l'atenuant. Amb tot, ha lamentat que "qualsevol rebaixa de pena" doni la imatge "que la corrupció no es persegueix adequadament".

SECRET DE SUMARI I PRESUMPCIÓ D'INNOCÈNCIA

Preguntat pel respecte a la presumpció d'innocència, Carrau ha incidit que "en fase d'investigació no es porta a judici a ningú si no hi ha un indici" i ha declarat que el principal perjudici per als investigats "no radica en les mesures judicials sinó en la transcendència pública, perquè a la premsa surt tota una investigació que segons la llei és secreta", especialment quan els assumptes "es perllonguen".

A això ha contestat el periodista i director general d'IB3 Andreu Manresa, que ha posat l'accent en el "dilema entre el secret de sumari i la societat de la informació", plantejant si en aplicar "el secret de sumari a l'extrem es condemna a la societat a una falta de transparència". Manresa també ha apel·lat a la responsabilitat personal del periodista i a l'ètica dels mitjans per no "publicar alguna cosa que faci malbé una investigació oberta".

Al debat també han participat la doctora en Ciències Polítiques i Sociologia Benita Benéitez i el doctor en Dret Processal Jaime Campaner.