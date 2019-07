La Fiscalia manté la petició de quatre anys de presó per al mediador del fitxatge de Casillas pel Porto

Publicado 9/7/2019 14:51:58 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia ha mantingut aquest dimarts la petició de quatre anys de presó per a l'empresari Santos Márquez, que va intervenir en el fitxatge d'Iker Casillas pel Porto, per un presumpte delicte d'administració deslleial. Per la seva banda, l'empresari mallorquí exsoci de Márquez demana una condemna de sis anys de presó, ja que l'acusa també per estafa.

Márquez ha canviat d'advocat a l'inici de la segona sessió del judici, en renunciar a l'assignat pel torn d'ofici per contractar el lletrat Fernando García de Vinuesa, que va assistir com a públic a la primera jornada. La defensa ha demanat l'absolució.