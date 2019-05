Fiscalia manté la seva petició de vuit anys de presó per a una dona per prostituir a una altra

Publicado 21/5/2019 12:59:30 CET

La defensa demana l'absolució doncs considera que la víctima tenia llibertat de moviment

PALMA DE MALLORCA, 21 Maig (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia ha mantingut la seva petició de vuit anys de presó a una dona que va obligar a una altra --presumptament-- al fet que es prostituís. La va enganyar perquè vingués a Espanya des de Nigèria per treballar com a cambrera. El judici ha quedat vist per a sentència aquest dimarts a la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears.

En la jornada d'aquest dimarts, ha declarat el propietari del club on realitzava la seva activitat. Ha explicat que ell pagava a l'acusada, qui, tal com ha dit, controlava la víctima.

A més, també ha assenyalat que era l'acusada qui negociava amb els clients. Una altra testimoni que ha declarat aquest dimarts, l'encarregada, ha dit que la víctima no parlava mai.

La defensa de l'acusada, pel seu costat, ha demanat l'absolució doncs sosté que la víctima tenia llibertat de moviment i considera que queden "dubtes" sobre els fets jutjats i davant això, ha remarcat, ha de prevaler la presumpció d'innocència.

Per la seva banda, la Fiscalia sosté que abans d'octubre de 2017, la dona va organitzar la captació, el trasllat des de Nigèria i la posterior explotació sexual de la víctima, una dona de 25 anys, en una precària situació econòmica al seu país d'origen.

Per al trasllat des de Nigèria fins a Espanya, la víctima va acabar viatjant en una pastera fins a Itàlia, on va ser ingressada a un campament de refugiats a la zona de la vall del Po. Des d'aquí va ser recollida per l'acusada i traslladada a Palma des de Bolonya amb avió i documentació falsificada.

Una vegada a Mallorca, la víctima es va allotjar a la casa de l'acusada que li va informar que havia contret un deute de 25.000 euros que havia de saldar exercint la prostitució a dos clubs d'Inca.

D'aquesta manera, segons el relat de la Fiscalia, hauria estat exercint la prostitució des d'octubre de 2016 fins a gener de 2017, quan un client del club va denunciar el cas a la Policia Nacional.

La processada l'acompanyava en tots els seus desplaçaments i fins i tot mitjançava amb els possibles clients a els qui sol·licitava 35 euros per mantenir relacions sexuals amb la víctima durant mitja hora. La perjudicada després havia de lliurar tot el recaptat, que va ascendir a 1.800 euros.

En la primera sessió del judici, que va tenir lloc el 25 d'abril, l'acusada va negar els fets. D'acord amb això, la seva defensa ha demanat que se la absolgui.