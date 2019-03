Foment de Turisme d'Eivissa diu que l'Impost Turístic "afecta a la competitivitat" i demana també la seva retirada

Publicado 8/3/2019 17:34:16 CET

L'entitat Foment de Turisme d'Eivissa ha reiterat que l'Impost Turístic Sostenible "afecta greument a la competitivitat de la destinació", per la qual cosa s'ha sumat a la petició de la Federació Empresarial Hotelera d'Eivissa i Formentera de sol·licitar l'eliminació l'impost.

En un comunicat, des de Foment s'han referit a touroperadores que a la fira turística ITB de Berlín han posat de manifest que el turista alemany "no se sent ni volgut ni benvingut" a causa de la taxa, per la qual cosa han insistit que "queda demostrat que va ser un error duplicar-la l'any passat".

Així mateix, han explicat que l'única destinació que té una taxa similar és Grècia i representa una tercera part del que s'aplica en Balears per a una família allotjada.

"Això ha aconseguit, almenys en una part molt important, que els clients d'Alemanya ja no es decideixin preferentment per Balears com a destinació vacacional", assegurant que ha estat "desastrós duplicar, sense donar cap explicació clara de la seva destinació, aquest impost" i han exigit que, si no s'elimina, com a mínim que es redueixi a nivells de 2017.

"No és acceptable que la recaptació, a més de que no s'inverteix a la illa que la produeix, es destini a incrementar els pressupostos generals i a temes que no tinguin una fi turística o mediambiental. Cal fer urgentment una modificació de la llei, de manera que l'impost sigui exclusivament finalista per a temes turístics", han reiterat.

Quant a la intenció del Govern de legislar el "tot inclòs", Foment de Turisme ha considerat que "és del tot innecessari i contraproduent" pel dubte que planteja als futurs clients i, a més, "l'única cosa" que permet a les Illes competir amb la resta de destinacions del Mediterrani.

També han exigit que s'incrementi de "forma urgent i important" la "pràcticament inexistent i molt poc eficaç inspecció" i han demanat "prudència" a l'hora de confeccionar els preus, ja que en un proper futur pot resultar perjudicial.