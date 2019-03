El fòrum de debat sobre finançament d'indústries culturals 'Think up Culture! Mallorca' comença aquest dijous a Palma

THINK UP CULTURE! MALLORCA

La cinquena edició del fòrum de debat i coneixement sobre el finançament d'indústries culturals i creatives 'Think up Culture! Mallorca' comença aquest dijous a Palma, concretament en el casal cultural de Can Balaguer, i comptarà amb la participació dels ponents Daria Tataj i Roberto Gómez, entre uns altres.

Segons ha informat l'organització en un comunicat, durant dues jornades s'aprofundirà en com cohesionar nous ecosistemes d'innovació relacionats amb la cultura i la creació. En l'edició d'aquest any, el fòrum compta amb la participació d'especialistes que actuaran com a conductors de les activitats que s'han programat.

En concret, el dijous 14, l'experta en xarxes d'innovació Daria Tataj participarà en una ponència per analitzar el potencial transformador de les indústries i "la necessitat d'abordar el conjunt de la illa com una sola entitat i realitat", segons l'organització.

D'altra banda, el divendres 15, Roberto Gómez de la Iglesia, de la plataforma 'Connexions improbables', realitzarà una interpretació i mapatge del sistema cultural i creatiu de Mallorca a través de la metodologia de 'Kultursistema', una eina desenvolupada per l'associació basca Karraskan.

També estan programades una taula d'entitats locals i una de finançament protagonitzat pels autors de l'estudi 'Benchmarking' sobre vies de finançament cultural, Berta Mariño i Sergio Lago.

Think up Culture! col·labora amb Casa Planas en Pink Riot Fest, un Micro Festival d'investigació, acció i participació sobre gènere per abordar reflexions contemporànies i utilitzar la creació com a eina transversal de canvi social. Serà el dia 14 de març a les 18.30 hores a casa Planas.

L'edició d'aquest any comptarà amb activitats a Menorca, Palma, Eivissa, Barcelona i Izmir (Turquia).