El fred de Groenlàndia arriba demà a Espanya i deixarà temperatures fins a 10ºC més baixes del normal, neu i pluges

Actualizado 2/4/2019 17:37:56 CET

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una massa d'aire molt fred procedent de Groenlàndia arribarà aquest dimecres a Espanya i provocarà un descens tèrmic significatiu, ja que es passarà de valors per sobre del normal a temperatures entre 6 i 10 graus centígrads més baixes, a més de precipitacions copioses que seran de neu en cotes baixes de la meitat nord, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Així, el descens tèrmic començarà aquest dimecres en la meitat nord i el dijous s'estendrà a la resta de la Península i Balears. A més, la massa d'aire polar arribarà amb vents de nord que afegiran més sensació de fred.

Al mateix temps es produirà una progressiva desestabilització de l'atmosfera, amb el pas d'un primer front el dimecres, que deixarà precipitacions i algunes tempestes en el terç nord peninsular, que poden ser localment forts en el litoral del Cantàbric. Segons l'Aemet, aquest dimecres el més significatiu serà la baixada de la cota de neu fins als 600 o 800 metres i les nevades significatives a la serralada Cantàbrica i als Pirineus.

A continuació, entre el dijous i el divendres arribarà un nou front atlàntic per Galícia i que afectarà, aquesta vegada sí, a la major part de la Península i Balears des de la segona meitat del dijous del nord-oest a la resta de les zones.

D'aquesta manera, el divendres tornaran a descendir les temperatures en el vessant atlàntic i seguirà l'ambient fred, amb cotes de neu baixes en les primeres hores del dia. En concret, nevarà a partir de 600 a 900 metres en el nord i nord-oest i entre 900 a 1.200 metres en la resta a primeres hores del dia encara que al llarg del dia anirà pujant fins als 900 a 1.200 metres en el nord i nord-est i a 1.000 a 1.500 metres en la resta.

L'Aemet espera nevades "significatives" a zones de muntanya, sobretot del nord-oest i de forma ocasional es podrien estendre a les zones planes, sobretot en la matinada i primeres hores del matí.

Durant els següents dies, el cap de setmana, sembla que es mantindrà l'atmosfera inestable amb precipitacions, sobretot en el vessant atlàntic encara que a partir del diumenge començaran a pujar les temperatures de forma progressiva i, amb elles, la cota de neu.

Mentre, a Canàries seguirà el temps inestable que va començar la setmana passada per la presència d'una Depressió Aïllada en Nivells Alts de l'atmosfera (DANA) i durant aquesta setmana seguiran les precipitacions i ruixats localment forts.

Aquest temps, segons el portaveu de l'Aemet, Ruben del Campo, suposa un retorn climatològic als mesos de gener i febrer, ja que les temperatures seran pròpies de l'hivern, amb valors d'entre cinc i fins a deu graus centígrads més baixes del normal que "no ocorrien des de novembre".

En concret, ha precisat a Europa Press que s'esperen gelades nocturnes "una mica intenses" en l'altiplà nord, on també es podran produir nevades a partir del divendres o dissabte. "No és el més habitual però sí s'han produït en nombroses ocasions nevades en el mes d'abril", ha afegit.

El portaveu celebra aquestes pluges, ja que no recorda un episodi de pluges generalitzades que afectés el conjunt d'Espanya, inclòs Canàries, almenys des del mes de novembre.

"RETROTRAURE'S A LA TARDOR"

"Cal retrotraure's a la tardor", ha assenyalat, perquè segons ha apuntat, el passat hivern no s'han produït precipitacions generalitzades i de fet, en els tres primers mesos de l'any no ha plogut ni la meitat del normal en el conjunt d'Espanya i en alguns punts ni 5 litres per metre quadrat.

"Aquestes precipitacions ajudaran a pal·liar l'escassetat de pluges, ja que en molts punts d'Espanya, segons recorda Del Campo, no ha plogut "pràcticament" des que va començar l'any i en moltes zones del vessant mediterrani no s'aconsegueix ni la quarta part del valor normal i els tres primers mesos han estat "molt secs".

Pel que fa a les temperatures, el portaveu ha indicat que a Madrid aquesta setmana es passarà de màximes de 18ºC, el dimarts a 8ºC el divendres i mínimes de 8ºC a 2ºC. A Burgos, s'espera el dimarts una màxima de 18ºC, de 10ºC el dimecres i el divendres es quedaran en 6ºC amb mínimes de -1ºC el dimecres, -3ºC el dijous i -1ºC.

En León, aquest dimarts es preveuen 18ºC i el divendres 10ºC amb mínimes de 2ºC el dimarts i de 0ºC el divendres. A València, demà tindran 22ºC de màxima i una mínima de 8ºC; el dimecres i dijous uns 18ºC i el divendres 15ºC, amb mínimes d'uns 8ºC i el divendres, de 6ºC. A Granada les màximes seran de 21 o 20ºC i les mínimes passaran de 7ºC el dimecres a 3ºC el divendres. A Terol, les màximes oscil·laran entre 16 i 13 graus centígrads i les mínimes arribaran a -1ºC el dimecres, -4ºC el dijous i -2ºC el divendres.