La Fundació Bit presenta la quarta edició del 'Tramuntana Tech Talks', un cicle de xerrades sobre contingut tecnològic

Publicado 21/10/2019 16:29:36 CET

Cartell de la IV edició del 'Tramuntana Tech Talks'. - CAIB

PALMA DE MALLORCA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Bit ha presentat la IV edició del 'Tramuntana Tech Talks', que se celebrarà aquest octubre i novembre, i que consisteix en un cicle de xerrades gratuïtes sobre contingut tecnològic per a emprenedors i 'start-ups' que convida a professionals de prestigi dins del sector.

Segons ha informat el Govern en un nota de premsa, l'esdeveniment consta aquest any d'un total de cinc trobades, els quatre primers a l'espai EmprenBit del ParcBit i el cinquè en el CentreBit Menorca, als quals s'han convidat professionals d'Amazon, Tiendeo i Ticketea.

La primera trobada serà el dijous 24 d'octubre amb Yaiza Canosa, qui amb 25 anys ja ha fundat tres 'start-ups' entre les quals es troba GOI Travel, amb més de 50.000 enviaments realitzats i que compta entre els seus clients a El Corte Inglés, Ikea, Correus i Worten.

Li seguirà el 31 d'octubre Álvaro Ramis, l'expert en experiència d'usuari a Amazon i dissenyador de productes digitals. Álvaro Ramis també ha treballat en Ticketbis, que va ser venuda eBay per 165 milions d'euros.

D'altra banda, el fundador de Ticketea.com, Javier Andrés, serà el protagonista de la tercera sessió dia 7 de novembre. L'any 2017 va ser seleccionat com un dels 100 empresaris més creatius per la revista Forbes. A més, Ticketea va ser comprada per Eventbrite per 10 milions d'euros i facturava 20 milions l'any.

María Martín, cofundadora de Tiendeo, forma part també del cartell de ponents del 'Tramuntana Tech Talks'. Serà el dijous 14 de novembre quan parlarà de Tiendeo, que actualment compta amb 45 milions d'usuaris mensuals.

El CentreBit de Menorca acollirà l'últim 'Tramuntana Tech Talk' que anirà a càrrec de Gemma Sorigué, qui ha participat en les etapes d'inici i creixement de companyies en línia com Atrapalo, Emagister i LetsBonus.

En les edicions anteriors del 'Tramuntana Tech Talks' s'ha comptat amb la presència d'empreses tecnològiques com Destinia, Cabify, Wallapop, El Tenedor o BlaBlaCar.