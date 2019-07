La Fundació Miró Mallorca acollirà cada dijous d'agost un cicle de cinema a l'aire lliure

Publicado 26/7/2019 19:16:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Miró Mallorca acollirà cada dijous del mes d'agost, des de l'1 fins al 29, el cicle de cinema a l'aire lliure 'Play Summer'19' que oferirà una selecció de pel·lícules de diferents èpoques basades en 'Five lands', cinc concepcions de la terra vinculades a l'amor.

Segons ha informat l'organització en un comunicat, les projeccions es projectaran en VOSE a les 22.00 hores i, a més, en aquesta nova edició els assistents podran "combinar l'art i el cinema" amb una visita guiada a la Fundació a les 20.30 hores.

Més concretament, es podrà veure 'Stramboli' dirigida per Roberto Rossellini; 'The land girls', de David Leland; 'Violeta se fue a los cielos', d'Andrés Wood; 'Nadie quiere la noche', d'Isabel Coixet i 'God's own country', de Francis Lee.

"És un autèntic privilegi per a la nostra ciutat que reforça la idea de la importància de la descentralització i democratització de la cultura, tal com anhelava també el gran geni Joan Miró" ha assegurat el director de la Fundació, Francisco Copado.

Els espectadors podran optar per una acomodació especial, mitjançant la possibilitat de veure les projeccions amb els abonaments o les entrades VIP que s'han preparat.