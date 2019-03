Gairebé 100 persones participen en el concurs 'Cartes d'amor' organitzat per la Biblioteca Can Sales de Palma

Publicado 11/3/2019 18:43:01 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 95 persones han participat en el concurs 'Cartes d'amor' que ha organitzat la Biblioteca Can Sales de Palma en les categories d'adults i juvenil, respecte a l'edició passada on es van presentar un total de 72 cartes.

En un comunicat emès per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, s'ha informat que dissabte que ve 16 de març a les 12.00 hores se celebrarà l'entrega dels premis en el saló d'actes de la Biblioteca i es llegiran les obres premiades i de totes aquelles persones que desitgin llegir la seva.

En la categoria d'adults els premis són, per al primer, sopar en el restaurant Palma Cafè Gallery, 100 euros en llibres a la Llibreria Campus, ploma estilogràfica, lot de llibres i una caixa de bombons. Per al segon, berenar a Es20 de Bonaire, bateria externa, lot de llibres i una caixa de bombons i per al tercer, un lot de productes de para farmàcia de Farmàcia Alemany, lot de llibres, joc de cartes i una caixa de bombons.

Pel que fa al juvenil, el primer premi són sis entrades al Best Escape Room d'Ocimax, 100 euros en llibres en la Llibreria Campus, auriculars sense fils, lot de llibres i una caixa de bombons. El segon, dues entrades per al cinema, bateria externa, lot de llibres i una caixa de bombons i el tercer, un Joc de cartes, lot de llibres i una caixa de bombons.

S'ha recordat que el concurs es va iniciar el 2006, just un any després de la inauguració de la nova seu de la Biblioteca i, des de llavors, any rere any el concurs s'ha fet cada mes de febrer per premiar aquelles cartes d'amor i desamor amb motiu del dia 14 de febrer, el dia dels enamorats, i també per celebrar l'aniversari de la inauguració de la biblioteca.