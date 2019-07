Gairebé 20 empreses balears participen en una acció solidària que ha immunitzat a 37.509 nens d'Àfrica i Llatinoamèrica

Publicado 22/7/2019 11:09:01 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 19 empreses de Balears han participat en l'acció solidària Aliança per a la Vacunació Infantil de 'la Caixa' que ha permès immunitzar a 37.509 nens d'Àfrica i Llatinoamèrica contra malalties prevenibles però que suposen un greu risc per a la vida dels menors als seus països d'origen, per les dificultats d'accés a la sanitat.

Segons ha informat l'organització en un comunicat, en total, més de 5 milions de nens de zones han estat vacunats des de l'engegada fa 12 anys del Programa de Vacunació Infantil que 'la Caixa' desenvolupa en el marc de Gavi, The Vaccine Alliance, amb el suport de la Fundació Bill i Melinda Gates i la col·laboració d'ISGlobal, des de fa més de deu anys.

El director general de la Fundació Bancària 'la Caixa', Jaume Giró, i el director general de Gavi, The Vaccine Alliance, Seth Berkley, han signat aquest dilluns, per 12º any consecutiu, la renovació de l'acord per continuar amb l'aliança, centrant els seus esforços en la immunització contra la pneumònia a Moçambic.

"La vacunació en edats primerenques és clau per assegurar que els nens creixin sans i forts, i puguin desenvolupar-se amb plenitud i en igualtat d'oportunitats. El que ens mou en aquesta aliança amb Gavi és la ferma creença que cap nen ha de morir en cap lloc del món per una malaltia prevenible", ha explicat Giró.

Per la seva banda, Berkley ha considerat que estan "molt agraïts" a 'la Caixa' "pel seu ferm compromís de llarga durada amb la salut infantil".

En concret, s'han recaptat més de 31 milions d'euros entre les aportacions de 'la Caixa' i les donacions rebudes per part d'empreses, clients i empleats, i micro donatius de ciutadans.

A través de la fórmula del Matching Fund, l'Aliança multiplica per quatre els donacions rebudes. Amb la fórmula 1=4, per cada euro donat 'la Caixa' afegeix un altre euro, i la Fundació Bill i Melinda Gates afegeixen dos euros més.

Aquestes aportacions procedeixen dels 211.185 donants de tota Espanya, entre 1.461 empreses i 7.187 clients de CaixaBank que integrin l'Aliança per a la Vacunació Infantil. A més, més de 760 empleats de l'entitat i més de 267.497 ciutadans solidaris han realitzat contribucions a través de la campanya de microdonacions.