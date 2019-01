Gairebé 2.000 habitatges van iniciar la seva construcció a Mallorca en 2018, un 9,8% més que l'any anterior

Publicado 16/1/2019 11:43:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El president del Col·legi d'Aparelladors de Mallorca, Daniel Tur, ha presentat aquest dimecres les dades estadístiques de la construcció a l'Illa i ha assenyalat que a 2018 es va iniciar la construcció de 1.958 habitatges, un 9,8 per cent més que l'any anterior.

Segons ha explicat Tur en roda de premsa, per tipologia dels projectes iniciats al llarg de l'any passat, 1.005 d'ells corresponen a plurifamiliars, registrant-se amb això una pujada del 18,4 per cent respecte a 2017.

Quant als unifamiliars, es va començar la construcció de 953 habitatges, la qual cosa constitueix un 2 per cent més que a l'exercici anterior.

En 2018, per primera vegada en cinc anys, s'ha construït un major nombre d'habitatge plurifamiliar, respecte a les unifamiliars que, des que va començar la recuperació d'aquesta activitat, l'any 2014, havien estat sempre les que registraven xifres superiors.

D'aquesta manera, Tur ha recordat que "la proposta d'abaratiment d'habitatges" no és competència del Col·legi, que "s'encarrega que les actuacions de construcció es realitzin dins de paràmetres de qualitat".

No obstant això, ha confiat que "bona part d'aquest increment del segment de l'habitatge plurifamiliar respongui també la promoció d'habitatges assequibles".

"PERÍODE DE CONSOLIDACIÓ"

A continuació, Tur ha insistit que 2018 "representa un període de consolidació per a la construcció d'habitatges plurifamiliars que, per primera vegada en anys, supera la construcció d'habitatges unifamiliars, la qual cosa demostra una recuperació de la confiança dels promotors i és bo per a la salut del sector".

Per municipis, la major part dels projectes iniciats de nous habitatges plurifamiliars es registren a Palma (759), seguit de Calvià (66) i Marratxí (35).

A unifamiliars els habitatges visats al llarg de 2018 es van concentrar fonamentalment en zones concretes. Per municipis encapçala la llista Calvià (101), seguit de Campos (64), Santanyí (53), Palma (51), Marratxí (46) i Llucmajor (30).

CONSTRUCCIÓ D'HOTELS

Els projectes visats corresponents a la nova construcció i reforma d'hotels, presenten un lleuger descens. Al llarg de 2018 es va iniciar la construcció de cinc nous hotels, dos menys que en 2017, i es van dur a terme reformes en altres 148, la qual cosa indica una baixada de l'1,3 per cent respecte a l'any passat.

Referent a això, Tur ha destacat que això es deu, en part, a "la lentitud de la tramitació dels projectes" per part de l'administració pública que, segons ha lamentat, "triga uns 18 mesos de mitjana a autoritzar" aquests projectes.

"És alguna cosa que ens preocupa i crec que en l'ambit de les administracions competents s'ha de plantejar què s'està fent des de l'administració perquè es produeixin aquests taps", ha afegit.

Els principals indicadors de l'activitat professional dels aparelladors són també un reflex de l'increment i consolidació de l'activitat en el sector de la construcció durant el passat any a Mallorca.

En concret, en 2018 es van realitzar 2.481 adreces d'obra, enfront dels 2.456 de 2017, 2.169 de 2016, 2.155 de 2015 i 1.371 de 2014. També es van fer 708 estudis de seguretat en 2018, enfront dels 709 de 2017, 546 de 2016, 461 de 2015 i 349 de 2014.