Galmés critica que el Teatre Principal no tingui programació cultural fins a setembre

Publicado 24/7/2019 19:19:10 CET

Els consellers insulars del PP, Antònia Roca, Llorenç Galmés i Catalina Cirer, davant del Teatre Principal de Palma. - PP BALEARS

La consellera insular del PP Antònia Roca preguntarà en el proper ple pel criteri per a l'elecció del proper director del Teatre Principal

PALMA DE MALLORCA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller i portaveu del Grup Popular en el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha criticat durament, en una entrevista aquest dimecres a IB3 Ràdio, que la presidenta de la institució insular, Catalina Cladera, "hagi deixat el Teatre Principal sense programació cultural fins al mes de setembre".

Segons ha informat el PP en un comunicat, Galmés retreu que el Pacte d'esquerres hagi començat la nova legislatura "sense gerent al teatre de referència de Mallorca". En aquest sentit, el portaveu 'popular' recalca que "és una vergonya que el Pacte tanqui les portes culturals a residents i turistes".

Per això, Galmés reclama que el Pacte reconsideri la seva decisió i espera "que aposti fermament per la cultura; sense excuses i amb una planificació cultural constant i envejable per promocionar culturalment Mallorca i el Teatre Principal com es mereixen".

El 'popular' ha avançat, en el transcurs de l'entrevista, que la consellera i portaveu adjunta del PP al Consell de Mallorca, Antònia Roca, preguntarà, en el proper ple del 30 de juliol, pel criteri i procediment que pensa dur a terme la consellera insular de Cultura, Bel Busquets, per a l'elecció del proper director o directora del Teatre Principal.