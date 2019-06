Gent per Formentera advoca per un pacte de les forces progressistes en el Consell

Publicado 2/6/2019 12:24:21 CET

La militància de Gent per Formentera (GxF) ha manifestat aquest dissabte en assemblea general que amb els resultats de les eleccions del passat 26 de maig no entendria un altre pacte de govern que no passés "per un acord de les forces progressistes de l'illa".

Segons ha informat el partit en un comunicat, l'assemblea, celebrada a la seu de Sant Fernando, ha servit per donar compte als militants dels resultats de les passades eleccions.

La formació GxF va aconseguir en els passats comicis 1.398 vots, sent l'opció més votada, encara que ha baixat de nou a sis consellers en la institució insular. La diputada electa per Formentera del partit ha estat Silvia Tur.

La secretària general de GxF, Susana Labrador, ha apuntat que la responsabilitat dels integrants de la formació és "formar un govern insular estable i de progrés amb el PSOE", que podria convertir-se al govern progressista "de majoria social més àmplia de la història del Consell de Formentera, amb 11 conselleres i consellers de 17 i amb 1.200 vots de diferència respecte a la dreta".