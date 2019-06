El GOB alerta d'un aparcament de pagament a la zona protegida de Formentor

Publicado 28/6/2019 14:43:53 CET

Han sol·licitat que s'investiguin aquests "usos inadequats del sòl rústic i protegit"

El Grup d'Ornitologia Balear (GOB) ha alertat aquest divendres de la presència d'un aparcament de pagament a la zona protegida de Formentor que estaria cometent una "doble infracció" de caràcter urbanístic i fiscal.

Segons han concretat en un comunicat, l'aparcament presenta una infracció urbanística i ambiental, d'una banda, i una altra fiscal perquè l'empresa "s'està fent un ús lucratiu d'uns terrenys no emparats per cap autorització ni concessió per a l'ús de pàrquing públic de pagament".

L'espai està situat al costat de la carretera que va al far de Formentor i usa una part del bosc, situat fora del recinte del pàrquing, amb un cartell indicador.

Segons recorden des del GOB, aquests espais tenen la classificació urbanística de sòl no urbanitzable d'especial protecció i d'espai natural protegit segons la qualificació ambiental del PORN de la Serra de Tramuntana.

Amb tot, des del GOB han sol·licitat que s'investiguin aquests "usos inadequats del sòl rústic i protegit" i "es prenguin les mesures adequades per restablir la legalitat vulnerada en usos no permesos en els sòls protegits".

Segons han conclòs, aquesta denúncia s'ha presentat aquest divendres davant el Departament de Territori del Consell de Mallorca, l'Agència de Disciplina Urbanística i la Direcció general d'Espais Naturals i Biodiversitat.