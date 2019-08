El GOB proposa el Consell un pacte pel territori que defineixi el futur de Mallorca per als propers 30 anys

Publicado 31/7/2019 17:40:58 CET

El GOB demana a Cladera "valentia" i un canvi en el model de carreteres

PALMA DE MALLORCA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grup d'Ornitologia Balear (GOB) ha proposat aquest dimecres al Consell de Mallorca la constitució d'un pacte per definir el futur de l'Illa per als propers 30 anys, "sense esperar al fet que les dinàmiques econòmiques" passin "per davant".

Així ho ha anunciat el president del GOB, Amadeu Corbera, després d'una audiència mantinguda amb la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, a la qual el GOB ha demanat "valentia" i un canvi del model de carreteres. Per la seva banda, Cladera ha declarat que agraeix l'"aportació" del grup, si bé "encara no hi ha un calendari" per constituir aquesta taula de diàleg.

La presidenta ha indicat que després d'una reunió "llarga" han tractat diversos temes que els han traslladat el grup ecologista i, en aquest sentit, ja han obert una "línia de treball" a partir de les seves exigències.

"El GOB ens demana valentia en sostenibilitat i la nostra valentia queda plasmada en els Acords de Raixa", ha declarat Cladera, qui ha insistit que les tres forces que dirigeixen la institució insular volen una Mallorca sostenible que "pensa en el futur".

En aquest sentit, el Consell els ha traslladat els eixos del Pacte en relació al medi ambient, com són preservar el territori mitjançant el Pla Territorial de Mallorca, canviar el model de mobilitat sense fer "grans infraestructures", una gestió responsable de residus i altres mesures que conformen els 'Acords de Raixa'.

TRAÇAT LLUCMAJOR-CAMPOS

Preguntat sobre el traçat Llucmajor-Campos, Corbera ha declarat que la seva postura segueix sent la "mateixa". "Creiem que hi ha hagut informació opaca i esperem que el Consell prengui decisions sobre aquest tema", ha opinat.

Així mateix, ha agraït a la presidenta la seva intenció de no fer més infraestructures com el desdoblament del traçat entre Llucmajor i Campos, tal com ve recollit en els 'Acords de Raixa'.