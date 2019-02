Els Governs central i autonòmic i Endesa acorden "mantenir l'ocupació" amb el tancament d'Es Murterar

Actualizado 8/2/2019 15:11:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern central, el Govern autonòmic i Endesa han acordat aquest divendres "mantenir l'ús" dels 140 treballadors de plantilla de la Central Tèrmica d'Es Murterar --més els que treballen per empreses que contracta l'elèctrica-- i, així mateix, apostar per la transició energètica de les Illes, en el marc del tancament de la central a conseqüència dels canvis legislatius per a complir amb els objectius de reducció d'emissions que imposa Europa a partir de 2020.

Així ho ha anunciat en roda de premsa el conseller delegat d'Endesa, José Bogas, juntament amb la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, qui, per part seva, ha detallat que s'ha trobat la solució "més adequada" i "justa" i ha detallat que en 2020 quedaran tancats els grups 1 i 2, mentre que els 3 i 4 quedaran en una "funció menor",amb hores restringides, fins que en un horitzó de 2025 s'aprovi l'execució del cable elèctric ibèric.