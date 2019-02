Gómez anuncia que s'incorporaran dos nous avions de transport sanitari a Mallorca i Menorca

Publicado 19/2/2019 11:22:47 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha anunciat que "en breu" s'incorporaran dos nous avions de transport sanitari a les illes de Mallorca i Menorca i ha detallat que, de moment, "s'estan pintant i retolant".

Així ho ha expressat Gómez durant el ple del Parlament d'aquest dimarts, on, així mateix, ha assenyalat que la nova adjudicació del transport aeri sanitari ha suposat "millores importants per a la seguretat dels pacients, la tripulació i els professionals".

No obstant això, ha reconegut que "és cert" que hi ha hagut un retard en la incorporació d'aquests avions però ha afegit que aquestes últimes setmanes s'han dut a terme dos trasllats sanitaris amb Catalunya i ha recordat, per exemple, el cas d'un pacient que ho van portar des d'Eivissa fins a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.

Gómez ha fet aquestes declaracions en resposta a la pregunta de la diputada de MÉS per Menorca Patrícia Font en relació a quina situació es troba el transport aeri sanitari de la nova adjudicació del servei.