Gómez diu que no poden actuar a demanda per justificar que una família d'Eivissa no percebi ajudes per a un tractament

Publicado 29/1/2019 10:38:02 CET

EIVISSA, 29 Gen. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha destacat aquest dimarts que l'administració es regeix per unes normes i, per tant, no pot actuar "a demanda", justificant així que s'hagi negat ajuda a una família d'Eivissa que ha de traslladar al seu fill a Menorca per rebre un tractament.

El diputat del Grup Mixt, Salvador Aguilera, ha denunciat que l'IbSalut no abona a una família d'Eivissa les dietes i els desplaçaments a Menorca, on el seu fill rep tractament per la sordesa que pateix d'entre el 85 i 90 per cent.

Aguilera ha assenyalat que aquesta família ha invertit "milers d'euros" en l'atenció al seu fill i cerca solucions per afrontar aquesta discapacitat.

Per la seva banda, Gómez ha reconegut l'"angoixa" que pot sentir una família a l'hora de tractar el seu fill i ha dit comprendre que cerquin el "millor" tractament. A més, ha reiterat que Salut compleix amb el Reial decret que defineix les prestacions "sense cap tipus de distinció" i, en el cas d'Eivissa, ha dit que el nen va ser derivat a un centre concertat de Palma.

"Naturalment, en aquest cas l'IbSalut li abonava les dietes, els desplaçaments i l'audioprotesis. La sensibilitat demostrada per la Conselleria i el Govern evitant desplaçaments i millorant serveis és molt elevada en aquesta legislatura", ha conclòs.