Gómez reitera que Balears és la comunitat que "més professionals sanitaris atreu i fidelitza"

Publicado 15/1/2019 10:43:02 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salut, Patrícia Gómez, ha reiterat que Balears és la comunitat que "més professionals sanitaris atreu i fidelitza" i, en aquest sentit, també ha afegit que és la "més atractiva per venir a treballar en aquest sector", segons un estudi d'Organització Mèdica Col·legial d'Espanya (OMC).

Gómez ha retret al diputat 'popular' Vicent Serra, en el ple d'aquest dimarts, que sembla que "visqui en una altra comunitat governada pel PP on cada dia es desperten amb un titular de falta de professionals" i ha declarat que, al seu semblar, en Balears la situació no és així perquè "s'han engegat diferents mesures" per part del Govern.

En aquest sentit, Gómez ha detallat que s'ha fet una oposició de 5.100 places "per donar estabilitat a professionals sanitaris", s'han convertit professionals eventuals en interins a Eivissa i ha apuntat que s'ha engegat una Facultat de Medicina per formar professionals a les Illes.

Gómez ha fet aquestes declaracions en resposta a la pregunta del diputat 'popular' Vicent Serra sobre si considera que la política feta durant aquesta legislatura afavoreix l'arribada i fidelització de professionals sanitaris que, al seu judici, fan falta.