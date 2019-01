El Govern acorda retornar al Consell de Mallorca un deute de 98 milions d'euros en un termini de 15 anys

Publicado 29/12/2018 15:18:23 CET

La presidenta del Govern, Francina Armengol, i el president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, han signat aquest dissabte un acord financer pel qual es començarà a retornar a la institució insular un deute registrat des de 2008 de 98 milions d'euros.

En roda de premsa, la presidenta ha informat que el Consell rebrà els primers 10 milions d'euros dins de l'exercici de 2018, mentre que la resta d'aquests pagaments que va avançar la institució insular a compte del sistema financer es repartiran en un calendari de pagaments amb una previsió de 15 anys. Així, Armengol ha reconegut que és una "fita històrica" posada que és la "primera vegada" que el Govern reconeix aquest deute.

Aquest deute prové d'unes bestretes que el Govern havia de retornar al Consell insular des de fa 10 anys. Així, ambdues institucions han arribat a un acord perquè, en un període de 15 anys, es retorni aquests diners.

Armengol ha recordat que el deute total ascendeix a 124 milions d'euros, però que en 2008 es va realitzar un primer ingrés de devolució de 25 milions d'euros. "A partir d'aquí, el deute restant es divideixen en calendaris de pagaments", ha assegurat, però amb la possibilitat, afegeix, que "si l'economia pressupostària del Govern ho permet, accelerar els cobraments cada any".

Per la seva banda, des del Consell de Mallorca han subratllat que és la primera vegada que la institució "té tanta seguretat" que el Govern assumirà el deute pendent.

"LA LEGISLATURA QUE MÉS COMPETÈNCIES HA TRANSFERIT Al CONSELL"

La presidenta del Govern ha reconegut després de l'acord signat entre ambdues institucions que aquesta legislatura "és la que més competències ha transferit al Consell de Mallorca".

D'aquesta manera, ha assenyalat que cada sis mesos els presidents es reuneixen per dialogar sobre polítiques que afecten a Balears i, com ha ocorregut, a decidir qüestions com la recentment plantejada, un calendari de transferències de competències, que fins ara han estat transferides al Consell una sèrie competències dels Serveis Socials, la competència de la gestió del Museu de Mallorca, el traspàs de les competències de promoció turística als consells insulars o el traspàs de competències sobre la Dona i LGTBI.

També ha recordat que la Llei de Finançament s'ha anat complint "amb un esforç important" en el qual el pressupost als consells insulars "s'ha vist incrementat".

Així, des del Govern han concretat que, "amb la voluntat política de les dues institucions", ha matisat Armengol, el Consell de Mallorca ha passat a cobrar de 191 milions d'euros al principi de la legislatura a "300 milions d'euros en 2019, un increment del 57 per cent".